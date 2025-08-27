Токаев торжественно встретил короля Иордании в Акорде (фото, видео)

Состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего с официальным визитом в нашу страну.

"Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании.

Далее главы государств направились в зал переговоров", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города.

