Токаев торжественно встретил короля Иордании в Акорде (фото, видео)
Состоялась официальная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего с официальным визитом в нашу страну.
"Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании.
Далее главы государств направились в зал переговоров", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Жителей столицы предупредили о временных неудобствах на улицах города.
