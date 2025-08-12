Пашинян приедет в Астану

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Нуртлеу тепло поздравил коллегу с подписанием Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.

Министр иностранных дел РК отметил важность данного шага для установления прочного мира, обеспечения устойчивого развития и процветания региона Южного Кавказа.

"Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются с реализацией договоренностей по разблокированию региональных коммуникаций", - говорится в сообщении.

В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану.

По итогам переговоров министры договорились продолжить политический диалог, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе лидеры Армении и АзербайджанаВашингтоне, при участии президента США Дональда Трампа, подписали декларацию о мирных отношениях между двумя странами. Это произошло после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После этого Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув роль посредничества США и вклад Казахстана.

На днях Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Касым-Жомарт Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством Ильхама Алиева.

Вчера глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после подписания соглашения с Азербайджаном

