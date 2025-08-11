Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном: Токаев созвонился с Пашиняном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после подписания соглашения с Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

"Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.

Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении", - сказано в публикации.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.

"Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве", - добавили в Акорде.

Напомним, на прошлой неделе лидеры Армении и АзербайджанаВашингтоне, при участии президента США Дональда Трампа, подписали декларацию о мирных отношениях между двумя странами. Это произошло после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После этого Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув роль посредничества США и вклад Казахстана.

А накануне Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Касым-Жомарт Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством Ильхама Алиева.

