Как ХАМАС продолжает платить зарплату гражданским служащим, несмотря на войну

После почти двух лет войны военный потенциал ХАМАС серьезно ослаблен, а его политическое руководство находится под сильным давлением. Тем не менее, на протяжении всей войны ХАМАС сумел продолжить использовать секретную систему наличных платежей, чтобы платить зарплаты 30 тысячам государственных служащих на общую сумму 7 млн долларов.

Би-би-си поговорила с тремя гражданскими служащими, которые подтвердили, что за последнюю неделю получили почти по 300 долларов. Они, по всей видимости, входят в число десятков тысяч чиновников, которые продолжают получать максимум чуть более 20% от своей довоенной зарплаты каждые 10 недель.

На фоне стремительного роста инфляции символическая зарплата, составляющая лишь часть полной суммы, вызывает растущее недовольство среди сторонников ХАМАС.

В Газе по-прежнему остро не хватает продовольствия и растет число случаев острого недоедания. В последние недели килограмм муки стоил 80 долларов — это рекордная цена.

В связи с отсутствием функционирующей банковской системы в Газе даже получение зарплаты — это сложная и временами опасная задача. Израиль регулярно выявляет и преследует лиц, распределяющих зарплату ХАМАС, стремясь лишить группировку возможности управлять сектором.

Сотрудники, от полицейских до налоговых инспекторов, часто получают на свои телефоны или телефоны своих супругов зашифрованные сообщения с указанием прийти в определенное место в определенное время, чтобы «встретиться с другом на чашку чая».

В месте встречи к сотруднику подходит мужчина — или, реже, женщина — которые незаметно передают ему запечатанный конверт с деньгами и исчезают, не вступая в дальнейший контакт.

Сотрудник Министерства по делам религии ХАМАС, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, рассказал об опасностях, связанных с получением заработной платы.

«Каждый раз, когда я иду за зарплатой, я прощаюсь с женой и детьми. Я знаю, что могу не вернуться, — сказал он. — Несколько раз израильские удары попадали в пункты выдачи зарплаты. Я выжил после одного из них, целью которого был оживленный рынок в городе Газа».

Этот человек — школьный учитель, работающий в правительстве ХАМАС, и единственный кормилец в семье из шести человек.

«Я получил 1000 шекелей (около 300 долларов) в сильно потертых купюрах — ни один торговец не взял бы их. Только 200 шекелей были пригодны для использования — с остальными я, честно говоря, не знаю, что делать, — сказал он Би-би-си. — После двух с половиной месяцев голода нам платят рваными купюрами. Мне часто приходится ходить в пункты раздачи помощи в надежде получить немного муки, чтобы накормить детей. Иногда мне удается принести домой немного, но в большинстве случаев не получается».

В марте израильские военные заявили, что в ходе удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе уничтожили главу финансового отдела ХАМАС Исмаила Бархума. Его обвинили в переправке средств военному крылу ХАМАС.

Остается неясным, как ХАМАС удается продолжать выплачивать зарплаты, учитывая, что значительная часть его административной и финансовой инфраструктуры разрушена.

Один из высокопоставленных функционеров ХАМАС, занимавший высокие должности и хорошо знакомый с финансовыми операциями группировки, сообщил Би-би-си, что перед нападением 7 октября 2023 года на юге Израиля, повлекшим за собой военную кампанию Израиля, группировка накопила в подземных туннелях около 700 миллионов долларов наличными и сотни миллионов шекелей.

Предполагается, что эти средства находились под непосредственным контролем лидера ХАМАС Яхья Синвара и его брата Мохаммеда, которые впоследствии были убиты израильтянами.

Жители Газы недовольны

Исторически группировка полагалась на финансирование за счет высоких импортных пошлин и налогов, взимаемых с населения Газы, а также на миллионные дотации от Катара.

«Бригады Кассам», военное крыло ХАМАС, действующее через отдельную финансовую систему, в основном получают деньги из Ирана.

Высокопоставленный чиновник египетской организации «Братья-мусульмане», одной из самых влиятельных исламистских организаций в мире, заявил, что около 10% их бюджета также направляется ХАМАС.

Чтобы поправить дела во время войны, ХАМАС также продолжает взимать налоги с торговцев и продавать большие партии сигарет по завышенным ценам, иногда превышающим их первоначальную стоимость в 100 раз. До войны пачка сигарет стоила 5 долларов, а сейчас ее цена выросла до более чем 170 долларов.

В дополнение к денежным выплатам ХАМАС раздает продуктовые наборы своим членам и их семьям через местные комитеты по чрезвычайным ситуациям, руководство которых часто меняется из-за регулярных израильских ударов.

Это вызывает возмущение населения, и многие жители Газы обвиняют ХАМАС в том, что он распределяет помощь только своим сторонникам, обходя стороной остальных жителей.

Израиль обвинил ХАМАС в краже гуманитарной помощи, поступившей в Газу во время перемирия в начале этого года, группировка отрицает эти обвинения. Однако источники Би-би-си в Газе сообщили, что в этот период ХАМАС захватил значительные объемы помощи.

Нисрин Халед, вдова, оставшаяся с тремя детьми после смерти мужа от рака пять лет назад, рассказала Би-би-си: «Когда голод усилился, мои дети плакали не только от боли, но и от того, что видели, как наши соседи, связанные с ХАМАС, получают продуктовые наборы и мешки с мукой. Разве не они причина наших страданий? Почему они не обеспечили нас едой, водой и лекарствами, прежде чем начать свою авантюру 7 октября?»

