Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей мавзолея Ататюрка в Турции (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, оставив запись в Книге почетных гостей. передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции. Фото: Акорда

Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.

Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции. Фото: Акорда

Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции. Фото: Акорда

Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции. Фото: Акорда

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.