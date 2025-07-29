Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей мавзолея Ататюрка в Турции (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции, оставив запись в Книге почетных гостей. передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале Акорды, официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.
Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2270067-tokaev-posetil-mavzoley-mustafy-kemalya-atatyurka-v-turcii/
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