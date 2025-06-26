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    Политика

      "Экс-президенты имеют право ездить": Ашимбаев о поездке Назарбаева в Москву

      Опубликовано:

      Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
      Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин в декабре 2024 года. Фото: сайт Кремля

      Глава сената Маулен Ашимбаев прокомментировал поездку Нурсултана Назарбаева в Москву. По его словам, речь идет о частном посещении без официального статуса, передает корреспондент NUR.KZ.

      В кулуарах сената Маулен Ашимбаев отметил, что поездка первого президента в Москву имела частный характер, у него "не было никакого официального статуса".

      "Экс-президенты имеют право ездить, встречаться с политиками из других стран, но это все проходит в рамках частных мероприятий. Какого-либо статуса, каких-либо полномочий у первого президента нет.

      Все вопросы, связанные с реализацией государственной политики, внешнеполитической стратегии нашей страны, все полномочия реализуются главой нашего государства Касым-Жомартом Токаевым. Вы знаете, что наш президент и российское руководство, российский президент Владимир Владимирович Путин находятся постоянно в контакте, регулярно встречаются, проводят телефонные разговоры и работают на то, чтобы дальше укреплять наши взаимоотношения", - заявил спикер сената Маулен Ашимбаев.

      По его мнению, частным встречам не нужно придавать большого значения.

      Напомним, в конце мая этого года в Кремле сообщили, что Владимир Путин встретился в Кремле с Нурсултаном Назарбаевым. Подробности встречи тогда не сообщались. Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай объяснил, зачем первый президент Казахстана летал в Москву. Он заявил, что вызов имел личный, неофициальный характер.

      Отметим, что Нурсултан Назарбаев встречался с Владимиром Путиным и в конце прошлого года. Тогда в Кремле делились фотографией со встречи первого президента РК с главой РФ.

      А в начале года нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о встречах Путина и Назарбаева. Он отмечал, что "они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги".

      "Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", - поделился тогда президент.

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