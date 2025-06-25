МИД Казахстана прокомментировал ситуацию в Армении

Появился официальный комментарий представителя Министерства иностранных дел Казахстана по событиям в Армении. Айбек Смадияров отметил, что это внутреннее дело страны, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел Казахстана, ситуацию в Армении прокомментировал официальный представитель ведомства.

"События в Армении - это внутреннее дело страны. С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнерства.

Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия", - сказал Айбек Смадияров.

Напомним, вчера, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась.

В статье, на которую сослался премьер, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.

А за неделю до этого Русская служба Би-би-си писала, что по власти Армении обвинили российского миллиардера, главу группы "Ташир" Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Электрические сети Армении", принадлежащие ГК "Ташир" Карапетяна, должны быть национализированы.

Добавим, еще в прошлом году в Следственном комитете Армении заявляли, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".

По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан.

Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье 43-419 УК РА "Государственный порядок и общественная безопасность". Из семи подозреваемых трое были арестованы, еще четверо объявлены в розыск.