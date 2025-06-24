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    Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте в Армении

    Опубликовано:

    Никол Пашинян
    Никол Пашинян. Фото: Ludovic Marin / AFP via Getty Images

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Соответствующий пост Пашинян опубликовал на своей Facebook-странице, прикрепив ссылку на статью издания Civic. РБК приводит перевод поста и статьи.

    "Этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников", - написал Пашинян.

    В статье, на которую ведет ссылка, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.

    Civic утверждает, что "план переворота" армянская оппозиция готовила против действующего правительства. Документ изданию предоставили "надежные источники в оппозиции", говорится в статье.

    Опубликованный армянским изданием документ называется "Стратегия переворота" и состоит из семи страниц. В начале текста обозначена "цель — свержение режима Никола Пашиняна" и передача власти народу, церкви и другим структурам.

    В разделе "человеческий ресурс" упомянуты бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Србазан (Галстанян), недавно арестованный миллиардер Самвел Карапетян и основатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

    Помимо этого, в перечне фигурируют российские компании "Газпром Армения" и Южно-Кавказская железная дорога, принадлежащая РЖД.

    Напомним, еще в прошлом году в Следственном комитете Армении заявляли, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".

    По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан.

    Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье 43-419 УК РА "Государственный порядок и общественная безопасность". Из семи подозреваемых трое были арестованы, еще четверо объявлены в розыск.

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