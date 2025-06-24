Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте в Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мошенники" пытались совершить госпереворот в Армении, но попытка не удалась, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Соответствующий пост Пашинян опубликовал на своей Facebook-странице, прикрепив ссылку на статью издания Civic. РБК приводит перевод поста и статьи.
"Этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников", - написал Пашинян.
В статье, на которую ведет ссылка, говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот, который должен был начаться 28 июля, а закончиться 30 сентября.
Civic утверждает, что "план переворота" армянская оппозиция готовила против действующего правительства. Документ изданию предоставили "надежные источники в оппозиции", говорится в статье.
Опубликованный армянским изданием документ называется "Стратегия переворота" и состоит из семи страниц. В начале текста обозначена "цель — свержение режима Никола Пашиняна" и передача власти народу, церкви и другим структурам.
В разделе "человеческий ресурс" упомянуты бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Србазан (Галстанян), недавно арестованный миллиардер Самвел Карапетян и основатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.
Помимо этого, в перечне фигурируют российские компании "Газпром Армения" и Южно-Кавказская железная дорога, принадлежащая РЖД.
Напомним, еще в прошлом году в Следственном комитете Армении заявляли, что трое граждан Армении и двое бывших жителей Нагорного Карабаха провели подготовку к приобретению власти, "то есть умышленно создали условия для вторжения во власть Республики Армения, через угрозу применения насилия".
По версии следствия, подозреваемые проходили трехмесячную боевую подготовку на территории России и занимались вербовкой других армянских граждан.
Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье 43-419 УК РА "Государственный порядок и общественная безопасность". Из семи подозреваемых трое были арестованы, еще четверо объявлены в розыск.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2259054-pashinyan-zayavil-o-neudavshemsya-gosperevorote-v-armenii/
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