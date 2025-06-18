Российского миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Власти Армении обвинили российского миллиардера, главу группы «Ташир» Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране, сообщают российские новостные агентства со ссылкой на адвоката бизнесмена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Электрические сети Армении», принадлежащие ГК «Ташир» Карапетяна, должны быть национализированы.

«Самвелу Карапетяну предъявлено незаконное обвинение, с которым наш подзащитный не согласен. Обвиняют в том, что он якобы публично призывал к захвату власти, на этом и основано обвинение. Это не имеет абсолютно ничего общего с реальностью», — заявил адвокат Карапетяна Армен Фероян (его слова приводит «Интерфакс»).

Самого миллиардера, как сообщается, в среду 18 июня доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.

По словам Армена Ферояна, Следственный комитет Армении намерен добиваться ареста Карапетяна.

«Кампания против церкви»

Накануне силовики пришли с обысками в дом Карапетяна в Ереване. По словам адвоката, у дома бизнесмена были задержаны более 50 человек. В МВД Армении утверждают, что в ходе оперативных действий там были задержаны несколько человек.

Официально о причинах обыска ничего не сообщалось.

Сам миллиардер связывал происходящее с тем, что он выступил в защиту Армянской Апостольской церкви, руководство которой резко критиковал премьер-министр Никол Пашинян.

За несколько часов до обысков, как сообщали СМИ Армении, предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви, заявив о готовности «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», в случае «если политики потерпят неудачу».

Ранее Карапетян сказал журналистам, что «небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ».

«Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами, где бы я ни находился и что бы ни случилось. Я не позволю никому, под каким бы предлогом и с какими бы целями он ни действовал, посягать на наши святыни», — заявил бизнесмен.

Вскоре после этого заявления дом Карапетяна в Ереване был окружен полицией.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством страны стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна и его дальнейших заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва об отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с оскорбительными заявлениями по адресу Гарегина Второго и архиепископов.

Вопрос о национализации «Электрических сетей Армении»

Тем временем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что принадлежащие группе компаний «Ташир» «Электрические сети Армении» должны быть национализированы. Чтобы этого избежать, сказал глава армянского правительства, Самвел Карапетян должен возместить ущерб населению страны.

«Считаю, что пришло время, когда ЗАО „Электрические сети Армении" (ЭСА) должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена», — написал Пашинян.

«Ташир» получила 100% акций в ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС» в 2016 году в результате сделки с «Интер РАО».

Самвел Карапетян — президент группы компаний «Ташир», которая в том числе владеет торгово-развлекательными центрами «Рио» в России. Он занимает 44-е место в списке российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

В 2023 году Forbes поместил его на второе место в списке «королей российской недвижимости». Forbes оценивает состояние Карапетяна в 3,2 млрд долларов, большая часть его бизнеса, в частности — сеть торговых центров «Рио», сосредоточена в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва следит за ситуацией вокруг российского гражданина Самвела Карапетяна. По ее словам, Россия будет оказывать необходимое содействие.

Уголовное дело — цена политической позиции

Григор Атанесян, корреспондент Би-би-си:

Уголовное дело против Карапетяна — элемент политической борьбы. Следующие выборы в Армении пройдут в июне 2026 года, но оппозиционные партии не представляют особой опасности для власти. Они постоянно конфликтуют между собой, не имеют широкой поддержки и дискредитированы связью с предыдущими (и непопулярными) лидерами страны. В этих условиях голосом несогласных становится Армянская апостольская церковь (ААЦ), критикующая правительство с консервативных позиций.

Именно с политической активностью ААЦ многие связывают кампанию против церковного руководства, начатую правящей партией. Хотя церковь отделена от государства, премьер-министр требует отставки католикоса (патриарха) всех армян Гарегина II.

Пашинян пришел ко власти в 2018 году на волне массовых протестов и обещал «отменить» олигархов в стране и покончить с монополиями. Но на деле крупные бизнесмены, которые поддержали новую власть, смогли сохранить бизнес — и некоторые даже были избраны депутатами от новой партии власти. Тех же из армянских «рокфеллеров», что спонсировали оппозицию, ждали обыски и уголовные дела.

Карапетян остался вне политики и смог сохранить контроль над монополией — «Электрическими сетями Армении». Однако все эти годы он был крупнейшим меценатом ААЦ и не смог остаться в стороне от конфликта между светской и церковной властями. Ответом на это стало уголовное дело, обыски и шквал критики на фейсбук-странице премьер-министра Армении.