Рост инфляции в Казахстане объяснил глава МНЭ

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин на заседании в сенате назвал факторы, влияющие на рост инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас инфляция. Мы планируем порядка 2,2-3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С НПП "Атамекен" я разговаривал, многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%. Поэтому часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем", - отметил Серик Жумангарин.

Так, по его данным, цены на продукты питания выросли на 9,6%, непродовольственные товары - на 9%.

"Естественно, на услуги выросли на более 15-16% практически. Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект. Эти вещи, если грамотно, макроэкономическая политика, если они между собой взаимодействуют, мы не дадим им разогнаться. Мы в этом полностью уверены", - заверил глава МНЭ.

При этом Жумангарин напомнил, что на индексацию пособий и пенсий предусмотрено порядка 800 млрд тенге.

"Бюджет это позволяет, поэтому для социально-уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет... Освободили граждан от оплаты по доходному налогу по пенсионным взносам. Уменьшили размер транспортного налога по 4 млн автомобилей. Это позволило оставить в карманах граждан 30 млрд тенге.

Низкооплачиваемые работники с зарплатой около 140 тыс. у нас не будут платить подоходный налог. Это порядка 53% сегодня работающих, или более 3,8 млн человек. В карманах у них останется порядка 90 млрд тенге дополнительно", - перечислил он.

Отметим, также на заседании сената министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что МФЦА может стать офшором внутри страны.

Ранее сообщалось, что к лету инфляция в Казахстане выросла до 11,3%. В то же время в Евразийском экономическом союзе в среднем идет снижение – до 9,7%. Как растут цены на товары и услуги в ЕАЭС.

Однако, несмотря на то, что инфляция ускоряется, в ряде регионов Казахстана зафиксировали ее снижение. Сильнее всего замедлился рост цен в Астане – сразу на 1 процентный пункт.