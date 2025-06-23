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    Финансы

      "Мы теряем налоги": министр нацэкономики заявил, что МФЦА может стать офшором в Казахстане

      Опубликовано:

      Серик Жумангарин
      Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

      На заседании сената министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что МФЦА может стать офшором внутри страны, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Что касается МФЦА, у нас есть вопросы, которые мы будем обсуждать с руководством МФЦА, потому что мы теряем налоги благодаря тому, что МФЦА может стать каким-то дополнительным офшором внутри Казахстана.

      Я не буду приводить примеры, какие-то предприятия называть. Но одно из предприятий увело туда свой головной офис через холдинг, и мы потеряли больше 200 млрд тенге налогов КПН и НДС. Это такая тревожная тенденция, поэтому надо каким-то образом эту лазейку прекратить", - заявил министр нацэкономики Серик Жумангарин.

      Он добавил, что требуется внести такие изменения в законодательство, чтобы государство не теряло налоги.

      Отметим, прошлой осенью глава Минфина ответил, почему созданный несколько лет назад МФЦА до сих пор не вышел на самоокупаемость, и финансирование его из госбюджета продолжается.

      А в мае этого года сообщалось, что механизм финансирования МФЦА изменится с 2026 года: по рекомендации Высшей аудиторской палаты в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений.

      Добавим, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.МФЦА, согласно тем же данным, занимается следующим:

      • предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;
      • развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;
      • развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;
      • развивает финансовую экспертизу.

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