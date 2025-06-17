Еще один президент прилетел в Казахстан (фото)

Сегодня, 17 июня, для участия в саммите "Центральная Азия - Китай" в Астану прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия - Китай".

Прибытие Шавката Мирзиеева. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Отмечается, что по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 4,1 млрд долларов.

Прибытие Шавката Мирзиеева. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Прибытие Шавката Мирзиеева. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Ранее борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров тоже примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Для участия в саммите в Астану прилетел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.