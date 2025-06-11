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"Отдали свои жизни": Роберт Фицо поблагодарил Казахстан за освобождение Словакии

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Переговоры с участием Токаева и Фицо
Переговоры с участием Токаева и Фицо. Фото: Акорда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым поблагодарил Казахстан за освобождение страны в 1944-1945 годах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

"Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств - членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе правительства страны.

Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Он подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 млн долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.

Роберт Фицо
Роберт Фицо. Фото: Акорда

Роберт Фицо выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием, оказанный ему и словацкой делегации на казахской земле.

"От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944 - 1945 годах. Около миллиона солдат из вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тыс. советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена.

Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру", - заявил Премьер-министр.

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению Токаева посетит Казахстан с официальным визитом 10-11 июня.

Сегодня в Казахстан прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо - торжественная церемония встречи прошла в резиденции президента. Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций.

После Токаев и Фицо провели переговоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2254329-robert-fico-poblagodaril-kazahstan-za-osvobozhdenie-slovakii/