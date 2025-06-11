Как прошла торжественная встреча премьера Словакии в Акорде (фото)

Сегодня, 11 июня, в Казахстан прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо - торжественная церемония встречи прошла в резиденции президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану.

Встреча Роберта Фицо. Фото: Акорда

Встреча Роберта Фицо. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.

Встреча Роберта Фицо. Фото: Акорда

Встреча Роберта Фицо. Фото: Акорда

Встреча Роберта Фицо. Фото: Акорда

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению Токаева посетит Казахстан с официальным визитом 10-11 июня.

Отметим, как пишет РБК, в октябре 2023 года 60-летний Роберт Фицо в третий раз получил должность премьера, после того как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которую он возглавляет.

Добавим, по информации на сайте посольства РК в Словацкой Республике, дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году. Первое посольство Словакии в Казахстане открылось в 2005 году, а диппредставительство РК в Словакии - в 2006 году.

С июня 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике является Толежан Барлыбаев.