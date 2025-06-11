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Токаев провел переговоры с Фицо в Астане

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Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо
Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров в формате тет-а-тет Президент отметил, что визит Премьер-министра в нашу страну укрепит казахско-словацкое партнерство и откроет новые перспективы двусторонних отношений.

"Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", – сказал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.

"Ваше Превосходительство, г-н президент, большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", – отметил Роберт Фицо.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Казахстан прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо - торжественная церемония встречи прошла в резиденции президента.

Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению Токаева посетит Казахстан с официальным визитом 10-11 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2254296-tokaev-provel-peregovory-s-fico/