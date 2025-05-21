Смогут ли казахстанцы без визы ездить в Туркменистан, рассказали в МИД

Вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров высказался о возможности введения безвизового режима между Казахстаном и Туркменистаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня депутаты мажилиса ратифицировали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение в сенат.

В ходе его обсуждения депутат Серик Ерубаев отметил, что безвизовый режим создает благоприятную, предсказуемую среду для иностранных инвесторов.

"Как известно, для граждан Казахстана Туркменистан является визовой страной. Граждане, постоянно проживающие в Атырауской и Мангистауской областях, могут въезжать временно, без оформления виз, на срок не более 5 суток. В этой связи рассматривается ли вопрос безвизового пребывания?" - поинтересовался он.

В ответ Алибек Куантыров сообщил, что упомянутое соглашение подписано в 2001 году, однако позже устанавливаемое им право безвизового въезда было заблокировано.

"С 2016 года со стороны Туркменистана такая возможность была закрыта. В этой связи в МИД поступают жалобы. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Туркменистан поднимал этот вопрос, и он был разрешен.

Мы подготовили соответствующие поправки в действующее соглашение. На днях в Астане прошли соответствующие консульские консультации. Теперь ждем со стороны Туркменистана предложений по решению этого вопроса. Они его прорабатывают с заинтересованными ведомствами и министерствами. Этот вопрос на контроле", - заверил он.

Напомним, ранее в марте в министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о работе по облегчению визового режима с другими странами: вступили в силу соглашения о послаблениях визового режима с Марокко, Черногорией и султанатом Оман.

Также в октябре 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

А в ноябре 2024 года постановлением правительства утверждено ранее заключенное соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от виз для краткосрочных поездок.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".