Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смогут ли казахстанцы без визы ездить в Туркменистан, рассказали в МИД

Опубликовано:

Туркменистан, Ашхабад
Ашхабад, Туркменистан. Фото: Edouard Lallemand/Getty Images

Вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров высказался о возможности введения безвизового режима между Казахстаном и Туркменистаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня депутаты мажилиса ратифицировали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение в сенат.

В ходе его обсуждения депутат Серик Ерубаев отметил, что безвизовый режим создает благоприятную, предсказуемую среду для иностранных инвесторов.

"Как известно, для граждан Казахстана Туркменистан является визовой страной. Граждане, постоянно проживающие в Атырауской и Мангистауской областях, могут въезжать временно, без оформления виз, на срок не более 5 суток. В этой связи рассматривается ли вопрос безвизового пребывания?" - поинтересовался он.

В ответ Алибек Куантыров сообщил, что упомянутое соглашение подписано в 2001 году, однако позже устанавливаемое им право безвизового въезда было заблокировано.

"С 2016 года со стороны Туркменистана такая возможность была закрыта. В этой связи в МИД поступают жалобы. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Туркменистан поднимал этот вопрос, и он был разрешен.

Мы подготовили соответствующие поправки в действующее соглашение. На днях в Астане прошли соответствующие консульские консультации. Теперь ждем со стороны Туркменистана предложений по решению этого вопроса. Они его прорабатывают с заинтересованными ведомствами и министерствами. Этот вопрос на контроле", - заверил он.

Напомним, ранее в марте в министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о работе по облегчению визового режима с другими странами: вступили в силу соглашения о послаблениях визового режима с Марокко, Черногорией и султанатом Оман.

Также в октябре 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

А в ноябре 2024 года постановлением правительства утверждено ранее заключенное соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от виз для краткосрочных поездок.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2247357-smogut-li-kazahstancy-bez-vizy-ezdit-v-turkmenistan-rasskazali-v-mid/