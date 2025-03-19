Казахстанцы смогут посещать еще одну страну без виз
Опубликовано:
В министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о работе по облегчению визового режима с другими странами, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МИД РК.
19 марта 2025 года вступает в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстан и Королевства Марокко.
"Данное соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан обеих стран – владельцев национальных паспортов, которые могут находиться на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, отсчет которых начинается со дня въезда на территорию страны", - пояснили в МИД.
А власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан РК до 31 декабря 2025 года.
Министерство иностранных дел Султаната Оман тоже объявило о продлении безвизового режима для граждан Казахстана с национальными паспортами. Теперь граждане РК могут находиться на территории Омана до 30 дней, тогда как ранее этот срок составлял 14 дней.
Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229297-kazahstancy-smogut-poseshchat-eshche-odnu-stranu-bez-viz/