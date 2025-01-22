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Токаев поговорил по телефону с Бердымухамедовым

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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.

Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

️Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.

Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

️Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

Напомним, что в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов встречались в октябре 2024 года во время визита президента РК в Ашхабад.

Тогда официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

После они приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2214092-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-berdymuhamedovym/

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