Токаев поговорил по телефону с Бердымухамедовым
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Состоялся телефонный разговор Главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран.
Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.
️Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.
Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
️Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.
Напомним, что в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов встречались в октябре 2024 года во время визита президента РК в Ашхабад.
Тогда официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.
После они приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2214092-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-berdymuhamedovym/