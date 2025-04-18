Франция поддержала упрощение визового режима для казахстанцев в ЕС

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Францию и Нидерланды, где провел ряд встреч с руководителями европейских полицейских структур, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Париже Саденов встретился со своим французским коллегой Брюно Ретайо. Министры в числе прочего обсудили вопросы реадмисии и информационного обмена в сфере миграционного контроля.

"Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана", - говорится в сообщении казахстанского МВД.

В Лионе Саденов провел встречу с генсеком Интерпола Вальдесом Уркизой.

"Обсуждены направления практического сотрудничества, в первую очередь, в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации", - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что генсек Интерпола отметил высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД.

В Гааге казахстанский министр обсудил вопросы обмена информацией по каналам Европола.

"Достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств — членов ЕС", - заключили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

введение единого списка документов для подачи на визу;

уменьшение консульских сборов;

сокращение сроков рассмотрения заявок;

увеличение срока действия многократных виз.

А в конце прошлого месяца Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. На встрече Каллас сообщила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.