Франция поддержала упрощение визового режима для казахстанцев в ЕС
Опубликовано:
Глава МВД Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Францию и Нидерланды, где провел ряд встреч с руководителями европейских полицейских структур, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В Париже Саденов встретился со своим французским коллегой Брюно Ретайо. Министры в числе прочего обсудили вопросы реадмисии и информационного обмена в сфере миграционного контроля.
"Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана", - говорится в сообщении казахстанского МВД.
В Лионе Саденов провел встречу с генсеком Интерпола Вальдесом Уркизой.
"Обсуждены направления практического сотрудничества, в первую очередь, в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации", - рассказали в МВД.
В ведомстве добавили, что генсек Интерпола отметил высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД.
В Гааге казахстанский министр обсудил вопросы обмена информацией по каналам Европола.
"Достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств — членов ЕС", - заключили в ведомстве.
Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.
Позже в декабре в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.
В конце января 2024 года замминистра иностранных дел РК обсудил этот вопрос с главой представительства ЕС в РК. Отмечалось, что первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:
- введение единого списка документов для подачи на визу;
- уменьшение консульских сборов;
- сокращение сроков рассмотрения заявок;
- увеличение срока действия многократных виз.
А в конце прошлого месяца Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. На встрече Каллас сообщила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2236920-franciya-podderzhala-uproshchenie-vizovogo-rezhima-dlya-kazahstancev-v-es/