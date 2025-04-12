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Запрет на въезд в Казахстан: в Минрансе Узбекистана обратились к водителям из-за штрафов

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Пункт пропуска в Казахстане
Пункт пропуска в Казахстане. Кадр из видео: пресс-слубжба Министерства транспорта Узбекистана

В Министерстве транспорта Узбекистана предупредили граждан страны о том, что им могут запретить въезд в Казахстан из-за неоплаченных штрафов, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Министерства транспорта Узбекистана опубликовали обращение к водителям, следующих транзитом через Казахстан.

"В настоящее время наблюдаются случаи, когда граждане Республики Узбекистан сталкиваются с проблемами из-за запрета на въезд на территорию Казахстана через Российскую Федерацию и Узбекистан.

Выяснилось, что причиной запрета стало наложение административных мер и штрафов на водителей за нарушение правил дорожного движения в Республике Казахстан",- сказано в сообщении.

Водителям объяснили, что после того, как эти граждане оплатят штрафы, запрет будет снят.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что наличие сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан опровергли в Минтрансе.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном. Для этого будут введены специальные ID-карты.

В августе того же года президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в подписании ряда двусторонних документов, среди которых было и Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2235233-zapret-na-vezd-v-kazahstan-v-minranse-uzbekistana-obratilis-k-voditelyam-iz-za-shtrafov/