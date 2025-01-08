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Наличие сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан опровергли в Минтрансе

Опубликовано:

Мужчина проходит мимо колонны грузовиков
Большегрузы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В соответствии с соглашением правительств Казахстана и Узбекистана, перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, в настоящее время в социальных сетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.

"В соответствии с Соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года, перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог. У перевозчиков РК сборы на территории РУ взиматься не будут", - сообщает ведомство.

Напомним, в конце ноября прошлого года сообщалось, что Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном. Для этого будут введены специальные ID-карты.

Ранее в августе президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в подписании ряда двусторонних документов, среди которых было и Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209598-nalichie-sbora-dlya-kazahstanskih-perevozchikov-pri-vezde-v-uzbekistan-oprovergli-v-mintranse/

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