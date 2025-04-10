Строительство АЭС в Казахстане: в итоговый "шорт-лист" вошли Россия, Китай, Корея и Франция

Казахстан завершил диалог со всеми потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по атомной энергии.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Агентства, для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий.

"В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - сообщили в пресс-службе.

В Агентстве напомнили, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума не принято, это произойдет на заседании Межведомственной комиссии "с учетом национальных интересов страны".

Отметим, что также сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что в Астане "рассчитывают на работу с РФ по проекту строительства АЭС". Как пишет ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Одним из важных проектов обещает стать строительство атомной электростанции в Казахстане. Надеюсь, наши коллеги в отраслевых министерствах проведут соответствующую работу", - цитирует издание Нуртлеу.

Напомним, в конце января этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. А 14 марта Токаев заявил, что в Казахстане необходимо построить не одну, а сразу три АЭС.

Кроме того, в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Добавим, что 18 марта Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано Агентство по атомной энергии.

В тот же день стало известно, что президент назначил экс-главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.