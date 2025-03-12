Президент Финляндии приедет в Казахстан
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале Акорды, по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в октябре текущего года.
Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Добавим по внешней политике, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана. Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.
До этого глава Италии прилетел в Казахстан. В аэропорту его встретил лично Касым-Жомарт Токаев. После президент Казахстана провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, отметив, что это отличная возможность для обсуждения важных аспектов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2227457-prezident-finlyandii-priedet-v-kazahstan/