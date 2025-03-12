Президент Финляндии приедет в Казахстан

По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в октябре текущего года.

Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Добавим по внешней политике, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана. Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

До этого глава Италии прилетел в Казахстан. В аэропорту его встретил лично Касым-Жомарт Токаев. После президент Казахстана провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, отметив, что это отличная возможность для обсуждения важных аспектов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.