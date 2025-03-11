Казахстан выиграл многолетний спор на 65 млн долларов

Официальный представитель МинюстаТалгат Уали на брифинге СЦК озвучил итоги спора по иску канадской урановой компании World Wide Minerals против Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Талгата Уали, данный суд продолжался с 2013 года.

"28 февраля 2025 года по иску канадской урановой компании "World Wide Minerals" против РК, Высокий Суд Лондона вынес позитивное для Республики Казахстан решение, отменив ранее принятое решение 2024 года, по которому республика должна была выплатить истцам около 65 млн долларов.

Исковые требования WWM основывались на том, что правительство РК в 1997 году отказало в выдаче лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целинный горно-химический комбинат (ныне Степногорский горно-химический комбинат). В соответствии с решением 2025 года, Республика Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM", - сообщил Талгат Уали.

По его словам, стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки, и менее 2% оспариваний поданному основанию заканчиваются успешно.

Напомним, в декабре прошлого года завершился другой громкий международный процесс по делу бизнесмена Анатола Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

В декабре 2024 года правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в РК. Сообщалось, что соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем.

После этого выяснилось, что Казахстану были возвращены порядка 80 млн долларов.