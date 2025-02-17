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Токаев посетит Иорданию на этой неделе

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-служба Акорды сегодня анонсировала официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию 18-19 февраля, передает NUR.KZ.

"Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, президент Токаев и король Иордании Абдалла II виделись на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

А в мае прошлого года Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Королю Иордании - глава государства поздравил страну с днем независимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221377-tokaev-posetit-iordaniyu-na-etoy-nedele/