Закон об иностранных агентах предложили ввести в Казахстане

Депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании мажилиса рассказала, почему Казахстану нужен закон об иностранных агентах, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова Ирина Смирнова сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают порядка 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.

"По официальным данным правительства, в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - иностранные государственные организации, 81 - зарубежные и казахстанские НПО.

Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают, в основном, проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности", - отметила депутат.

Смирнова считает, что требуется ответ на вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране - пользы или вреда.

"Если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой зоне" и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и "повышение толерантности", - заявила депутат.

По словам Ирины Смирновой, в мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.

"Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается Закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами конгресса.

Уверена, что и Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуру для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник", - подчеркнула депутат.

При этом, как считает Смирнова, необходимо установить также ряд исключений для гуманитарных и научных организаций.

Такой подход, уверена депутат, позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.

"Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику", - резюмировала Ирина Смирнова.

В кулуарах мажилиса журналисты уточнили у депутата, что конкретно планируется в рамках предлагаемого закона.

"Мы все, граждане Казахстана, должны знать, откуда приходит та информация, которая нам предоставляется. Она предоставляется нам независимыми журналистами или теми, кому заплатили? Очень часто она предоставляется именно теми, кому заплатили и дали определенную повестку. Иногда эта повестка является враждебной для нашей страны, деструктивной, как и в других странах", - отмечает депутат.

Смирнова снова акцентировали внимание на том, что практически каждая страна в мире имеет такой закон.

"Это не о том, чтобы запретить говорить правду, а о том, кто заплатил за эту "правду", которую нам предоставляют. Что им так интересно в нашей стране? Давайте мы будем просто об этом знать! Если человек получил грант, он должен будет указать - "я получил грант и отрабатываю, и тема моего гранта такая, и я отрабатываю его". Это будет маркировка, это будет информация. И если она будет вредная для нашей страны - она не должна быть!" - резюмировала Ирина Смирнова.

На днях в Комитете госдоходов сообщили, что каждое полугодие публикуется реестр лиц в Казахстане, которые финансируются из иностранных источников. Информация находится в общем доступе.

До этого депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию. В 2022-2025 годах USAID, по озвученным им данным, выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

При этом еще в марте 2022 года уже поднимался вопрос о возможности введения статуса "иноагента" для иностранных СМИ в Казахстане. Тогда экс-глава МИОР Аскар Умаров заявил, что введение статуса "иноагента" не совсем подходящий для Казахстана метод.

В 2023 году в Минфине также высказывались о возможности введения в Казахстане понятия "иностранный агент".