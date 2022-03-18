Появится ли в Казахстане статус "иноагента" для СМИ как в России, ответил Умаров

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После объявления о пересмотре закона о СМИ в Казахстане журналиста поинтересовались у главы МИОР – не появится ли отдельный статус "иноагента" для иностранных СМИ в стране, как это было сделано в России, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы МИОР спросили о введении статуса "иноагента" для финансируемых из-за рубежа СМИ и возможных в связи с этим "гонений" в стране.

"Я думаю, что у нас журналисты и СМИ гонениям подвергаться не будут", - ответил на это глава МИОР Аскар Умаров.

Он добавил, что введение статуса "иноагента" не совсем подходящий для Казахстана метод.

"Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более конкурентоспособными и востребованными нашей аудиторией", - заявил глава МИОР.

Напомним, что сегодня об изменении закона о СМИ также высказался премьер-министр Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961424-poyavitsya-li-v-kazahstane-status-inoagenta-dlya-smi-kak-v-rossii-otvetil-umarov/