Кто получил деньги из иностранных источников: в Казахстане опубликуют список

В Комитете госдоходов сообщили, что каждое полугодие публикуется реестр лиц в Казахстане, которые финансируются из иностранных источников. Информация находится в общем доступе, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы Комитета госдоходов, с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы госдоходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

"Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов.

В 2022 году внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

Сведения размещаются по утвержденной форме по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем на интернет - ресурсе в www.kgd.gov.kz", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.

По данным КГД, за 2023 сведения о получении денег/имущества от иностранных источников представлены 432 лицом.

Также уже известен список за первое полугодие 2024 года. Новый реестр Комитет намерен опубликовать до 20 марта 2025 года.

Стоит отметить, что недавно депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало Агентство США USAID - Агентства США по международному развитию. В 2022-2025 годах USAID, по озвученным им данным, выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

Напомним, на днях СМИ писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID. А сам Илон Маск написал в X пост, в котором назвал USAID преступной организацией.

Вскоре Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес Агентства по международному развитию США и обвинил их в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.