Казахстан создаст для Конго спутниковую платформу наблюдений из космоса

Казахстан поможет Конго присоединиться к международной группировке спутников дистанционного зондирования Земли, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

На сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщается о подписании соглашения о разработке и реализации космической системы высокого разрешения дистанционного зондирования Земли для Республики Конго.

"Проект направлен на развитие космических технологий в интересах обеспечения национальной безопасности, мониторинга природных ресурсов, сельского хозяйства, экологии и урбанистики в Конго. Предусмотрено создание высокотехнологичной спутниковой платформы, способной осуществлять мониторинг земной поверхности с высокой точностью и оперативностью.

Подписанное соглашение позволяет Конго присоединиться к международной группировке спутников дистанционного зондирования Земли, в которую уже входит Монголия", - сказано в сообщении.

Подписание соглашения. Фото: пресс-служба МЦРИАП

Глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан также будет обучать и передавать свой опыт коллегам.

"Помимо спутниковой платформы Казахстан предлагает комплексное решение, включающее обучение и передачу опыта. Казахстан укрепляет позиции как центр технологических разработок, и международные партнеры доверяют нашим решениям. Это уже второй успешный экспорт, подтверждающий высокий уровень отечественной космической индустрии", - подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Напомним, в августе прошлого года в Казахстане находился президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго.

В ходе визита стороны подписали ряд документов. Тогда отмечалось, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности.

Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.