Иностранцы больше не смогут пересекать границу Казахстана, чтобы вновь въехать на 90 дней

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК. Текст постановления правительства был опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан. При этом они также смогут находиться в РК только 90 дней в течение каждых 180 дней.

Таким образом, если раньше иностранцы по окончании разрешенного 90-дневного пребывания в РК могли выехать за границу и вернуться обратно, то теперь такой возможности не будет.

Такую практику называли "визаран" – соединение английских слов "visa" и "run" – "бег". Как отмечало издание vc.ru, это пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания в нем.

"90 дней истекли, вы пересекли границу "Казахстан – Кыргызстан", вернулись в Казахстан и срок обновился. Такая механика", – говорилось в сообщении.

Тем не менее, данные правила не будут распространяться на обладателей казахстанских виз или разрешения на временное проживание в стране. Для этой категории граждан срок пребывания в Казахстане будет завершаться по истечении срока визы или РВП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005659-inostrantsy-bolshe-ne-smogut-peresekat-granitsu-kazahstana-chtoby-vnov-vehat-na-90-dney/