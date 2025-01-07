Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину

Глава Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы президента РК.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – сообщается в Telegram-канале Акорды.

Во вторник утром в Тибете произошло землетрясение разрушительной силы. По данным Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 7 или около 7.

Число погибших на данный момент уже превышает отметку в 50 человек.