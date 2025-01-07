Землетрясение в Тибете: число погибших, вероятно, превысило 50 человек
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Число погибших при землетрясении в Тибете, по предварительным данным, увеличилось до 53 человек. При этом, число пострадавших возросло до 62, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
По последним данным, как уже подтверждено, 53 человека погибли, а 62 получили ранения в результате землетрясения в автономном районе Сизан.
Кроме того, в соцсетях публикуют новые кадры землетрясения. Очевидцы землетрясения сняли на видео и фото разрушенные здания, погибших животных.
Напомним, сегодня утром землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, менее чем в 100 км от одной из провинций Непала. Глубина эпицентра составляла около 10 км.
Изначально о погибших и пострадавших информации не было, но позже стало известно о 9 погибших. Также сообщалось, что началась эвакуация населения из-за рисков повторных землетрясений.
Отметим, 2 января в Китае также произошло землетрясение, в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.
В тот же день сетью сейсмических станций в Казахстане было зарегистрировано еще одно землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана - в 192 км от Алматы.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208984-zemletryasenie-v-tibete-chislo-pogibshih-veroyatno-prevysilo-50-chelovek/