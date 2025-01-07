Землетрясение в Тибете: число погибших, вероятно, превысило 50 человек

Число погибших при землетрясении в Тибете, по предварительным данным, увеличилось до 53 человек. При этом, число пострадавших возросло до 62, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По последним данным, как уже подтверждено, 53 человека погибли, а 62 получили ранения в результате землетрясения в автономном районе Сизан.

Кроме того, в соцсетях публикуют новые кадры землетрясения. Очевидцы землетрясения сняли на видео и фото разрушенные здания, погибших животных.

Напомним, сегодня утром землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, менее чем в 100 км от одной из провинций Непала. Глубина эпицентра составляла около 10 км.

Изначально о погибших и пострадавших информации не было, но позже стало известно о 9 погибших. Также сообщалось, что началась эвакуация населения из-за рисков повторных землетрясений.

Отметим, 2 января в Китае также произошло землетрясение, в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.

В тот же день сетью сейсмических станций в Казахстане было зарегистрировано еще одно землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана - в 192 км от Алматы.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.