В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1
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Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. По имеющимся на данный момент данным, погибли не менее 9 человек.
Как сообщает Геологическая служба США, землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, менее чем в 100 км от одной из провинций Непала.
По данным, указанных на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 7, а глубина эпицентра - около 10 км.
По информации РБК, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе - второго по величине в Тибете с населением около 800 тыс. человек.
Как сообщает ТАСС, при землетрясении погибли как минимум девять человек, разрушены здания. Кроме того, проводится эвакуация жителей некоторых районов из-за опасности повторных толчков.
Напомним, 2 января в Китае также произошло землетрясение, в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8.
В тот же день сетью сейсмических станций в Казахстане было зарегистрировано еще одно землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана - в 192 км от Алматы.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208956-v-tibete-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-7-1/