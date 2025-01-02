"Чудовищный акт насилия": Токаев направил телеграмму соболезнования Джо Байдену
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия.
Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет Акорда в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.
По данным Русской службы BBC, автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции. В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.
На месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, рассказали в ФБР. При этом в бюро добавили, что не считают случившееся терактом.
Сегодня также сообщалось, что электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу. Сам водитель погиб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207552-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-dzhozefu-baydenu/