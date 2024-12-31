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Больше 430 тыс. иностранцев оформили ИИН в Казахстане в 2024 году

Опубликовано:

Люди работают в ЦОНе.
ЦОН. Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"

Сколько иностранцев получили индивидуальные идентификационные номера (ИИН) в Казахстане с начала 2024 года, рассказали в Комитете миграционной службы МВД РК, передает NUR.KZ.

"За 2024 год оформлено ИИН иностранцами - 435 408 (из них: Россия - 233 013, Узбекистан - 121 719, КНР - 25 654, Таджикистан - 13 846, Кыргызстан - 9 308).

За 2023 год - 376 966 (из них: Россия - 181 271, Узбекистан - 114 153, КНР -15 795, Кыргызстан - 14 322, Таджикистан - 14 175).

За 2022 год - 451 524 (из них: Россия - 280 347, Узбекистан - 113 577, Таджикистан - 12 191, Кыргызстан - 8 649, Индия - 4 626)", - озвучил данные председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков в ответе на депутатский запрос партии "Ак жол".

Отмечается, что государственная услуга по формированию ИИН иностранцам производится только при личном присутствии через:

  • некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • загранучреждения Министерства иностранных дел.

В ведомстве также сообщили, что ИИН не предоставляет право на въезд и пребывание на территории Казахстана, статистика по иностранцам, выехавшим и находящимся с ИИН, не ведется, и предоставить информацию по данному вопросу не представляется возможным.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), согласно информации с сайта "Электронного правительства", представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, его формирование происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности.

ИИН нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, в том числе для открытия банковского счета.

Сегодня сообщалось, что депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале опубликовал ответ МВД на депутатский запрос касательно выдачи казахстанских ИИН иностранным гражданам без пребывания в Казахстане.

Мы также писали, что посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.

Позже и посольство РК в Беларуси сообщило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207157-stalo-izvestno-skolko-inostrancev-oformili-iin-v-kazahstane/

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