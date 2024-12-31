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Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИИН иностранцам

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Здание посольства РК в РФ
Здание посольства РК в РФ. Иллюстративное фото: kazembassy.ru

Посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На сайте внешнеполитического ведомства указано, что выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена с 1 января 2025 года в связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан".

Дополнительную информацию относительно ИИН в посольстве обещали предоставить позднее.

Как указано на сайте "Электронного правительства", индивидуальный идентификационный номер (ИИН) представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, его формирование происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности. В целях сохранения целостности данных информационных банков различных уровней, использующих в структуре данных ИИН, он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования.

Формирование индивидуального идентификационного номера для иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при выдаче впервые регистрационного свидетельства, вида на жительство в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, для этнических казахов при присвоении статуса кандаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207049-posolstvo-kazahstana-v-rossii-priostanovilo-vydachu-iin-inostrancam/

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