Иностранцам в соцсетях предлагают ИИН: МВД начало проверку
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале опубликовал ответ МВД на депутатский запрос касательно выдачи казахстанских ИИН иностранным гражданам без пребывания в Казахстане, передает NUR.KZ.
В министерстве высказались о появлении в Сети объявлений о выдачи ИИН иностранцам.
"МВД в ходе мониторинга социальных сетей также встречает объявления и различные сервисы о возможности оформления ИИН за пределами Республики Казахстан, в основном, для граждан России", - говорится в ответе.
По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.
В ведомстве отметили, что в настоящее время государственная услуга по формированию ИИН иностранцам производится только при личном присутствии.
В ответе комитета миграционной службы сообщается, что в 2022 году возникла явная тенденция по подаче заявок на генерацию ИИН через портал электронного правительства, где представителями являлись одни и те же лица.
В ходе проверки выявилось, что иностранцы заключали соглашения и активно использовали платные услуги фирм "помогаек", которые в интересах иностранцев подавали заявки через портал на формирование ИИН.
Это вызвал негативный фон у общественности, в связи с чем услуга через ПЭП была приостановлена. Также подчеркивается, что для получения государственной услуги через ПЭП требуется наличие ЭЦП, которое не имеется у иностранца, в связи с чем нет возможности лично иностранцу подать электронную заявку.
Помимо этого, был инициирован вопрос по повышению требований к иностранцам при получении ИИН и разработан проект НПА, согласно которому исключена возможность удаленного получения ИИН и по доверенности.
Напомним, посольство РК в Беларуси сообщило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранцам.
Как оказалось, пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан" осуществляется до 31 декабря 2024 года.
А ранее посольство Казахстана в Российской Федерации тоже объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам. Выдача ИИН иностранным гражданам приостановлена с 1 января 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207141-inostrancam-v-socsetyah-predlagayut-iin-mvd-nachalo-proverku/