Иностранцам в соцсетях предлагают ИИН: МВД начало проверку

Депутат Азат Перуашев в своем Telegram-канале опубликовал ответ МВД на депутатский запрос касательно выдачи казахстанских ИИН иностранным гражданам без пребывания в Казахстане, передает NUR.KZ.

В министерстве высказались о появлении в Сети объявлений о выдачи ИИН иностранцам.

"МВД в ходе мониторинга социальных сетей также встречает объявления и различные сервисы о возможности оформления ИИН за пределами Республики Казахстан, в основном, для граждан России", - говорится в ответе.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

В ведомстве отметили, что в настоящее время государственная услуга по формированию ИИН иностранцам производится только при личном присутствии.

В ответе комитета миграционной службы сообщается, что в 2022 году возникла явная тенденция по подаче заявок на генерацию ИИН через портал электронного правительства, где представителями являлись одни и те же лица.

В ходе проверки выявилось, что иностранцы заключали соглашения и активно использовали платные услуги фирм "помогаек", которые в интересах иностранцев подавали заявки через портал на формирование ИИН.

Это вызвал негативный фон у общественности, в связи с чем услуга через ПЭП была приостановлена. Также подчеркивается, что для получения государственной услуги через ПЭП требуется наличие ЭЦП, которое не имеется у иностранца, в связи с чем нет возможности лично иностранцу подать электронную заявку.

Помимо этого, был инициирован вопрос по повышению требований к иностранцам при получении ИИН и разработан проект НПА, согласно которому исключена возможность удаленного получения ИИН и по доверенности.

Напомним, посольство РК в Беларуси сообщило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранцам.

Как оказалось, пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан" осуществляется до 31 декабря 2024 года.

А ранее посольство Казахстана в Российской Федерации тоже объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам. Выдача ИИН иностранным гражданам приостановлена с 1 января 2025 года.