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Посольство Казахстана в еще одной стране приостановило выдачу ИИН иностранцам

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Посольство Казахстана в Беларуси
Посольство Казахстана в Беларуси. Фото: МИД РК

Посольство РК в Беларуси сообщило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранцам, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт дипмиссии.

"Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь сообщает, что пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан" осуществляется до 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года данная услуга не будет осуществляться.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), согласно информации с сайта "Электронного правительства", представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, его формирование происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности.

ИИН нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, в том числе для открытия банковского счета.

Ранее посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.

Выдача ИИН иностранным гражданам приостановлена с 1 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207099-posolstvo-kazahstana-v-eshche-odnoy-strane-priostanovilo-vydachu-iin-inostrancam/

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