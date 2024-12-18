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"Можем многому научиться у Казахстана": Токаев провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

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Умару Сисоку Эмбало и Касым-Жомарт Токаев
Умару Сисоку Эмбало и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Акорде состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава нашего государства отметил, что Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на африканском континенте.

"Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с Вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего, в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся потенциал для развития связей между Казахстаном и Гвинеей-Бисау по таким направлениям, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, цифровизация, транспорт и логистика.

Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство.

"Для нас имеет большое значение тесное взаимодействие с Вашей страной. Я приезжал сюда, будучи премьер-министром. Ранее в Вашей стране обучались студенты из Гвинеи-Бисау, среди них было много технических специалистов. Мы хотим продолжить сотрудничество по этому направлению, потому что уверены в том, что можем многому научиться у Казахстана", - сказал Умару Сисоку Эмбало.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Напомним, накануне сообщалось, что по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Напомним, в ноябре этого года на полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта.

Тогда президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201726-mozhem-mnogomu-nauchitsya-u-kazahstana-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-gvinei-bisau/

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