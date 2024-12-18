Президента Гвинеи-Бисау торжественно встретили в Акорде (фото)

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Церемония встречи в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Согласно информации на сайте МИД РФ, Гвинея-Бисау - государство на западном побережье Африки, бывшая португальская колония, получившая независимость в 1973 году.

Кроме материковой части включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом и Гвинеей.

Официальным языком является португальский.

Напомним, в конце октября состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в котором обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.

После, в ноябре этого года, на полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта.

Тогда президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

А вчера стало известно, что президент Гвинеи-Бисау прилетит в Астану по приглашению Токаева.