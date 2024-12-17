Президент Гвинеи-Бисау прилетит в Астану по приглашению Токаева

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, в конце октября состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в котором обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.

После, в ноябре этого года, на полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта.

Тогда президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.