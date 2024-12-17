Президент Гвинеи-Бисау прилетит в Астану по приглашению Токаева
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По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, в конце октября состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в котором обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.
После, в ноябре этого года, на полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта.
Тогда президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.
По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201258-prezident-gvinei-bisau-priletit-v-astanu-po-priglasheniyu-tokaeva/