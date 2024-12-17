Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Гвинеи-Бисау прилетит в Астану по приглашению Токаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало
Токаев и Умару Сисоку Эмбало. Фото: t.me/aqorda_resmi

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, в конце октября состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в котором обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.

После, в ноябре этого года, на полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта.

Тогда президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201258-prezident-gvinei-bisau-priletit-v-astanu-po-priglasheniyu-tokaeva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie