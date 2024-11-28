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80-летие Победы, таджикско-афганская граница: какие документы подписали на заседании ОДКБ (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

На саммит прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В работе сессии также приняли участие генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Открывая сессию, Токаев выразил признательность присутствующим за участие в мероприятии.

"ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной и востребованной международной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопасности. За годы ее развития государствами-членами наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов. Сформирована обширная нормативно-правовая база. Налажены необходимые механизмы борьбы с современными вызовами и угрозами. Созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности. Выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и региональных организаций", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент на ОДКБ
Президент на ОДКБ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства сообщил, что президенты на заседании в узком составе обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также обсудили основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана

"Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана. Отдельное внимание было уделено празднованию знакового события – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие Заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение Плана мероприятий по празднованию годовщины", – сказал Токаев.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.

"Общие оценки государств – участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и специальные учения ОДКБ "Скала-2024". Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности", – сообщил Президент Казахстана.

По словам президента, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам.

"На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей Организации", – заметил глава государства.

По его словам, приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность генсекретарю, Постоянному совету и рабочим органам ОДКБ за проделанную большую работу.

Владимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Владимир Путин
Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В завершение глава нашего государства поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии.

По итогам заседания главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов.

Была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Президенты также приняли Заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.

Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.

Ранее сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе президент высказался о роли организации в современных реалиях.

Вчера Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193876-tokaev-vystupil-na-zasedanii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb/

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