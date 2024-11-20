Посольство Казахстана сделало заявление из-за эксперимента, анонсированного Россией

С 1 декабря казахстанцы должны будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы и в пункте пропуска Маштаково, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство Казахстана в России.

Ранее в России анонсировали эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, который затронет и жителей Казахстана. Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, эксперимент поделен на два этапа.

На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

"В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку).

Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении.

Эксперимент не касается:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до 6 лет.

Напомним, в России эксперимент назвали распространенной мировой практикой, так как дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности.

В августе текущего года сообщалось, что в Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Кроме того, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты.

Также сообщалось, что казахстанцы будут проходить биометрию перед полетом. Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Digital Transport Day рассказал о внедрении биометрии в сфере гражданской авиации в Казахстане в 2025 году.