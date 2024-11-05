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Токаев: Мы намерены стать ведущим IT-хабом в Евразии

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Токаев встретился с капитанами французского бизнеса
Токаев встретился с капитанами французского бизнеса. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомат Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По мнению президента, в условиях осложнения ситуации с глобальной продовольственной безопасностью крайне важным является развитие агропромышленного комплекса.

Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна, поставляя в более чем 80 стран восемь млн тонн пшеницы и два млн тонн муки. Благодаря богатому урожаю в этом году экспортный зерновой потенциал увеличился до 12 млн тонн.

Касым-Жомарт Токаев пригласил французских партнеров к реализации совместных инвестиционных и технологических проектов в области животноводства и селекции семян зерновых культур.

"Цифровая трансформация уже позволила повысить экономическую конкурентоспособность нашей страны, учитывая, что мы намерены стать ведущим IT-хабом в Евразии. Согласно данным ООН, в 2024 году наша страна заняла 24-е место в мире по внедрению цифровых технологий электронного правительства и 10-е место – по предоставлению онлайн-услуг. Данные рейтинги отражают успехи Казахстана в области цифровой трансформации, включая значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру и внедрение таких передовых технологий, как искусственный интеллект и блокчейн. Мы открыты для сотрудничества с французскими IT-компаниями, которые могут внести свой вклад в разработку инновационных решений, в частности в области Индустрии 4.0, искусственного интеллекта и"умных городов", – заявил глава государства.

️В завершение президент выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией. Он заверил участников форума в том, что они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку при расширении своего бизнеса в нашей стране.

️Глава государства сообщил, что он пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183442-tokaev-my-namereny-stat-vedushchim-it-habom-v-evrazii/

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