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Макрон высказался о дружбе казахов и французов на казахском языке

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня в своем микроблоге в соцсети Х опубликовал пост о глубокой дружбе казахов и французов, передает NUR.KZ

Французский лидер написал его на казахском языке в честь визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Добро пожаловать, дорогой партнер и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", - написал Макрон.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183423-makron-vyskazalsya-o-druzhbe-kazahov-i-francuzov-na-kazahskom-yazyke/

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