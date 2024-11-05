Макрон высказался о дружбе казахов и французов на казахском языке
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня в своем микроблоге в соцсети Х опубликовал пост о глубокой дружбе казахов и французов, передает NUR.KZ
Французский лидер написал его на казахском языке в честь визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Добро пожаловать, дорогой партнер и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", - написал Макрон.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.
Также сегодня Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183423-makron-vyskazalsya-o-druzhbe-kazahov-i-francuzov-na-kazahskom-yazyke/