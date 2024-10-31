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Токаев принял президента Microsoft в Центральной Азии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Мишель Симмонс
Касым-Жомарт Токаев и Мишель Симмонс. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта, с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.

Мишель Симмонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.

Напомним, также сегодня глава государства провел 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В ходе мероприятия также выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.

Кроме того, на заседании сената глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что в настоящее время в Астане занимаются открытием офиса Telegram. По его словам, он будет представлен в Astana Hub. Также уже выделено конкретное лицо, которое отвечает за модерацию контента.

Еще глава Минцифры назвал среднюю зарплату, которую получают IT-специалисты в Казахстане – по его словам, она доходит почти до 600 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181297-tokaev-prinyal-prezidenta-microsoft-v-centralnoy-azii/

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