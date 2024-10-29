Токаев побывал в музее Чингисхана в Монголии (фото)

В рамках программы государственного визита в Монголию президент Казахстана посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 000 оригинальных экспонатов. Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности: от эпохи Хунну до ХХ века.

Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.

Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.

"Национальный музей Чингисхана - это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Визит Токаева в Монголию

Накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию, его в аэропорту встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

А сегодня в Акорде рассказали, как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии.

Сообщалось, что президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе. Кроме того, Ухнаагийн Хурэлсух сделал подарок Касым-Жомарту Токаеву.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Монголии в расширенном составе. Главы государств обсудили двусторонние вопросы. И Токаев пригласил президента Монголии в Казахстан.

Затем Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели брифинг для представителей СМИ.