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Токаев: Международное сообщество нуждается в разрядке (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении глава государства отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей.

"На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден - международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства также проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни.

По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата президента однократным семилетним сроком.

"Такой нормы нет ни в одной стране так называемого "постсоветского пространства" и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент - это все же нанятый народом государственный управленец.

Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура Закона и Порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и Порядок - это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять", - заявил Токаев.

Участники конференции
Участники конференции. Фото: Акорда

Президент также отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана.

"Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе пленарного заседания помощник президента России Владимир Мединский огласил приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам конференции.

В своем выступлении ректор МГИМО Анатолий Торкунов поблагодарил казахстанскую сторону за организацию мероприятия, приуроченного к 80-летию университета.

"Мы не случайно выбрали тему конференции, объединив традиционные вопросы многостороннего сотрудничества в сфере экономики и безопасности с новыми вызовами климатической повестки, динамичные сюжеты развития энергетики и транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве", - подчеркнул Анатолий Торкунов.

Участники конференции
Участники конференции. Фото: Акорда

Отмечается, что в работе конференции приняли участие видные казахстанские и российские ученые, ветераны дипломатической службы, руководители государственных органов и учреждений, политологи, а также представители молодежных организаций.

Выступая сегодня на конференции, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Токаев также прокомментировал свой семилетний срок президентства, отметив, что такой нормы нет ни в одной стране.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область, Токаев вновь акцентировал внимание на текущей ситуации в мире.

"Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Но в Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - отметил президент страны.

Также президент Токаев, выступая с лекцией в Сингапуре в мае этого года, высказался о позиции Казахстана в международных отношениях. Глава государства тогда заявил, что наша страна, идущая по пути строительства справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии.

"Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", - это внешнеполитический курс нашей страны.

Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения", - подчеркнул президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2166778-tokaev-vystupil-na-konferencii-ustoychivoe-razvitie-i-bezopasnost-na-evraziyskom-prostranstve/

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