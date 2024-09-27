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"В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет": Токаев побеседовал с жителями Туркестана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил новый "Дом дружбы" в Туркестане в ходе своего визита, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В комплексе, построенном по поручению президента, расположены учреждение "Қоғамдық келісім", Совет ветеранов, Совет матерей, Совет медиации при областной Ассамблее народа Казахстана, а также представительства 11 этнокультурных объединений.

После осмотра здания глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

"Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны, прежде всего, поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все Вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.

В ходе встречи председатель Совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.

Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Отметим, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где намерен посетить ряд предприятий и объектов. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, а хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили президенту форму команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2166876-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-obshchestvennosti-turkestanskoy-oblasti/

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