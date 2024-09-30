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Токаев – об однократном сроке президентства: Такой нормы нет ни в одной стране "постсоветского пространства"

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт токаев выступил на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве". Глава государства высказался о семилетнем сроке президентства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По мнению Токаева, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата президента однократным семилетним сроком.

"Такой нормы нет ни в одной стране так называемого "постсоветского пространства" и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент – это все же нанятый народом государственный управленец.

Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура закона и порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Закон и порядок – это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять", – заявил глава государства.

Напомним, в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым президент может избираться на семилетний срок, но без права переизбрания.

Таким образом, следующий президент будет избран уже на один срок, без права выдвигать свою кандидатуру повторно.

Добавим, что в начале этого года Касым-Жомарт Токаев ответил на слухи о его намерении якобы вновь участвовать в президентских выборах в 2026 году. Президент однозначно заявил, что это дезинформация.

"Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон. Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства", – сказал он тогда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2167740-tokaev-o-svoem-semiletnem-sroke-prezidentstva-takoy-normy-net-ni-v-odnoy-strane/

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